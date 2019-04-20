صور.. علماء "مصر تستطيع" يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل الدستور

كتبت – هناء أبو العز

شارك علماء مؤسسة "مصر تستطيع" فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقار السفارات المصرية بالدول الخارجية، حيث شارك الدكتور هانى عازر الرئيس التنفيذى للمؤسسة فى السفارة المصرية بفرانكفورت بألمانيا، والدكتور أحمد عمار، استشارى جراحة المخ والأعصاب بالدمام فى السعودية، والدكتور محمد داود الأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه فى أبو ظبى، بينما شاركت الدكتورة ندى مجاهد نائب رئيس جامعة البحرين بالإدلاء بصوتها فى المنامة.



علماء مصر فى الخارج 3

كانت وزيرة الهجرة، قد أطلقت المؤسسة بهدف أن تكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وإنشاء كيان مصرى داخلى لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم فى المجتمعات التى يعيشون بها، فضلا عن التواصل بين العلماء والخبراء المصريين بينهم وبعض بالخارج لتعميق دور المصريين بالخارج العلمي والبحثي في العالم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



علماء مصر فى الخارج

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.