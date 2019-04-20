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صور.. طوابير المواطنين تزين ماراثون استفتاء الدستور أمام سفارة مصر بالكويت

السبت، 20 أبريل 2019 03:59 م
صور.. طوابير المواطنين تزين ماراثون استفتاء الدستور أمام سفارة مصر بالكويت المصريون فى الكويت يشاركون باستفتاء الدستور
كتب محمد رضا
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احتشد المصريون فى الكويت، اليوم السبت، بأعداد كبيرة أمام أبواب السفارة المصرية فى الكويت، من أجل المشاركة فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى بدأت أمس الجمعة 19 أبريل وتنتهى غدًا الأحد 21 أبريل، للمصريين فى الخارج، بينما يستمر التصويت فى الداخل إلى يوم الاثنين الموافق 22 أبريل.

وزينت طوابير الناخبين الساحة أمام سفارة مصر فى الكويت، والزحام الشديد الذى ظهر للمصريين الوافدين على مقر اللجان الانتخابية بالسفارة عكس مدى حرص المصريين فى الخارج على ممارسة حقهم الدستورى وواجبهم نحو وطنهم فى مرحلة رسم خارطة المستقبل.

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طوابير الناخبين أمام سفارة مصر فى الكويت

يذكر أن المصريون فى الكويت، يشاركون بكثافة عالية، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، منذ أمس الجمعة، والأمر الذى تزايد بشكل ملحوظ منذ الدقائق الأولى من اليوم الثانى للاقتراع، وقد حرص الناخبون، أثناء توجههم إلى مقر السفارة فى الكويت، على تحفيز أنفسهم بترديد شعار "تحيا مصر".

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زحام شديد من الناخبين أمام سفارة مصر فى الكويت

واستقبل سفير مصر لدى الكويت، الناخبين داخل اللجنة، بعد قيامه بفض الشمع الأحمر من على صناديق الاقتراع، ايذانا ببدء عملية التصويت، وحرص على استطلاع رأى الناخبين حول الاجراءات التنظيمية التى اتخذتها السفارة استعدادا لعملية الاستفتاء؛ حيث اشادوا بحزمة التيسيرات التى وفرتها السفارة، سواء منظومة نقل الناخبين من نقاط التجمع، أو آلية التصويت السريعة.

ويشار إلى أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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إقبال كثيف للناخبين للاستفتاء على الدستور بسفارة مصر فى الكويت

 


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