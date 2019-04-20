صور.. شباب التربية الرياضية جامعة القناة والمستشفيات الجامعية يدلون بأصواتهم

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

حرص طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة القناة، والعاملين بالمستشفيات الجامعية على الإدلاء بأصواتهم فى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس قد وجه بتوفر نقل الطلاب و العاملين إلى اللجان الانتخابية تيسيرا عليهم وتوفير الأتوبيسات لنقلهم، وقد تابع المشاركات الطلابية، ومشاركة العاملين والاطمئنان على توفير أساليب الأمن والراحة حيث تم توفير عدد من الأتوبيسات من مقرالجامعة القديمة لتوصيل طلاب التربية الرياضية تحت إشراف الدكتور سامى عكر عميد الكلية، والدكتور ماجد العزازى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومنى فيصل أمين عام الجامعة المساعد لمقرالجامعة القديمة، وتوجهت أتوبيسات العاملين لمقار اللجان من أمام المستشفيات الجامعية تحت إشراف الدكتورعادل حسن مدير المستشفيات الجامعية.

وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركز انتخابى بإجمالى 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبو صوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.

كما قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بجولة للجان الاستفتاء لمتابعة سير العمل باللجان والتأكيد على المشاركة الايجابية للمواطنين بدأها بمدرسة محمد حافظ الابتدائية التى ادلى بصوته فيها، ثم تفقد لجان مركز شباب المدينة بحى الأربعين ولجان مدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات بحى فيصل ومدرسة منشية الرجولة الابتدائية بحى الجناين.

رافق محافظ السويس فى الجولة الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء السويس والأربعين وفيصل والجناين.

وشهدت اللجان حضور مكثف من قبل المواطنين للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية.

وتضم محافظة السويس 68 مقرًا، للاستفتاء على الدستور، تضم 93 لجنة فرعية موزعة على أحياء السويس، بالإضافة إلى 5 لجان فرعية لأحياء السويس الخمس، وتبلغ الكتلة التصويتية للسويس 451 ألفًا، ويحظى حى السويس بالنسبة الأكبر فى عدد الناخبين، والتى تزيد عن 30% من قوة المحافظة، بينما يمثل حى عتاقة نسبة أقل من 7% من الكتلة التصويتية، ويشرف على الاستفتاء فى السويس 98 قاضيًا، بالإضافة إلى 11 قاضيًا احتياطيًا.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.



شباب جامعة القناة



أتوبيسات لنقل طلاب التربية



من مقر الجامعة القديم



قبل الإدلاء بأصواتهم فى اللجان



العاملون بالمستشفيات



شباب وموظفون فى الإستفتاء



محافظ السويس يتابع الاستفتاء



محافظ السويس يتابع الاستفتاء



محافظ السويس يتابع الاستفتاء



محافظ السويس يتابع الاستفتاء



محافظ السويس يتابع الاستفتاء



محافظ السويس يتابع الاستفتاء



محافظ السويس يتابع الاستفتاء



محافظ السويس يتابع الاستفتاء



محافظ السويس يتابع الاستفتاء