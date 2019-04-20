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صور.. سفير مصر وأبناء الجالية فى واشنطن يدلون بأصواتهم بالاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 10:17 ص
صور.. سفير مصر وأبناء الجالية فى واشنطن يدلون بأصواتهم بالاستفتاء المصريون فى واشنطن
كتب محمد تهامى زكى
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أدلى السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، بصوته فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور المصري بمقر السفارة فى واشنطن.

وحرص العديد من أبناء الجالية المصرية فى واشنطن، على الذهاب لمقر القنصلية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر إقامته أيام 19، 20، و21 أبريل بمقر السفارة بواشنطن والقنصليات المصرية بالولايات المتحدة من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء.

السفير ياسر رضا
السفير ياسر رضا

 

المصريون فى واشنطن
المصريون فى واشنطن

 

وأبدى أبناء الجالية، سعادتهم بالمشاركة فى الاستفتاء والمساهمة فى عملية التطوير والتنمية التى تمر بها البلاد ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال ما بدأه من مشروعات وإنجازات قومية.

المصريون فى واشنطن
المصريون فى واشنطن

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

المصريون فى واشنطن
المصريون فى واشنطن

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

                                              

 


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