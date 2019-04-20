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صور.. زوجة العقيد هانى سليمان شهيد أحداث رابعة تصوت بالاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 10:12 ص
صور.. زوجة العقيد هانى سليمان شهيد أحداث رابعة تصوت بالاستفتاء زوجة العقيد هانى سليمان
الشرقية- فتحية الديب
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قالت "سكينة عبد السلام " زوجة الشهيد العقيد أركان حرب هاني سليمان، الذى استشهد في أحداث فض رابعة، وإبن قرية القصاصين بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، أنها كانت متواجدة أمام اللجنة من الصباح الباكر، و شاركت فى الاستفتاء على الدستور من أجل مصر والإستقرار.
 
يذكر أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة، 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية، و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و 1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت
 
 
 
زوجة العقيد هانى سليمان (1)
زوجة العقيد هانى سليمان (2)
 
 
زوجة العقيد هانى سليمان (3)
 
زوجة العقيد هانى سليمان (4)

 


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