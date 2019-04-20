صور.. زوجة العقيد هانى سليمان شهيد أحداث رابعة تصوت بالاستفتاء

الشرقية- فتحية الديب

قالت "سكينة عبد السلام " زوجة الشهيد العقيد أركان حرب هاني سليمان، الذى استشهد في أحداث فض رابعة، وإبن قرية القصاصين بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، أنها كانت متواجدة أمام اللجنة من الصباح الباكر، و شاركت فى الاستفتاء على الدستور من أجل مصر والإستقرار.

يذكر أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة، 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية، و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و 1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت