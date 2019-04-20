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صور.. زحام أمام مقر سفارة مصر بالجزائر للتصويت فى الاستفتاء على الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 04:56 م
صور.. زحام أمام مقر سفارة مصر بالجزائر للتصويت فى الاستفتاء على الدستور المصريون فى الجزائر
كتب- هاشم الفخرانى
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لليوم الثانى على التوالى يواصل المصريون فى الجزائر الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أقره البرلمان الثلاثاء، ووقف المصريون أمام مقر السفارة بأعداد كبيرة للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

المصريون فى الجزائر
المصريون فى الجزائر

 

وفتحت السفارة أبوابها لأبناء الجالية المصرية بالجزائر فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى (العاشرة بتوقيت القاهرة)، حيث بدأ المصريون المقيمون فى الجزائر فى التوافد على مقر السفارة.

 

السفارة المصرية فى الجزائر
السفارة المصرية فى الجزائر

ويتواجد طاقم السفارة بقيادة السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر منذ الصباح فى مقر السفارة لمتابعة عملية التصويت.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل، مشيرة إلى أن مواعيد الاستفتاء فى الخارج راعت إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج.

المصريون فى الجزائر
المصريون فى الجزائر

وتجرى عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه طبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

 

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

 

 

 


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