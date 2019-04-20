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صور.. رئيس جامعة طنطا يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 04:50 م
صور.. رئيس جامعة طنطا يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية رئيس جامعة طنطا يدلى بصوته فى الاستفتاء
الغربيه محمد طارق
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أدلى الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم، السبت بمدرسة التربية الفكرية بطنطا.
 
وقال رئيس الجامعة، إن جموع الشعب المصرى التى اصطفت اليوم منذ الصباح أمام لجان الاستفتاء فى يومه الأول تؤكد أننا ماضون بعزيمة وإصرار نحو البناء والتنمية الشاملة، موضحا أن مصر ستظل فى رباط إلى يوم الدين بفضل تلاحم ووحدة أبنائها.
 
وحث رئيس الجامعة، عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين على ضرورة المشاركة في الاستفتاء، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
رئيس جامعة طنطا يدلى بصوته فى الاستفتاء (1)
 

رئيس جامعة طنطا يدلى بصوته فى الاستفتاء (2)
 

رئيس جامعة طنطا يدلى بصوته فى الاستفتاء (3)
 

رئيس جامعة طنطا يدلى بصوته فى الاستفتاء (4)
 

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