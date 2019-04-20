صور.. رئيس الدير المحرق يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أدلى الأنبا بيجول أسقف رئيس الدير المحرق بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة رزق الدير بمركز القوصية فى أسيوط، بحضور عدد من القساوسة من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية بالمحافظة.

ودعا رئيس الدير المحرق جموع الشعب المصرى بالمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية، مؤكدا أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تنمية واستقرار وإقامة عدد من المشروعات التنمية فى الصعيد.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186 مواطنا يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية التى ستجرى فى 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 496 مقرا انتخابيا يمثلون 609 لجان فرعية فى أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 مواطنين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.