صور.. توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهدت لجان الاستفتاء بجنوب سيناء توافد من الناخبين على وبلغ عدد المراكز الانتخابية 19 مركزا بينما بلغ عدد اللجان الفرعية 22 لجنة وفى العاصمة طور سيناء يوجد 7 مراكز انتخابية و8 لجان فرعية، حيث شهدت لجان السيدات اقبالا كبيرا وينشدن "معاك ياسيسي".

ومن جانبه، تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، سير منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة ومقرها مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بالعاصمة طور سيناء، واستعدادتها المكثفة لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم السبت الموافق 20 أبريل الحالى لمدة 3 أيام حتى 22 من نفس الشهر، رافقه اللواء نادر عشماوى، السكرتيرالعام، وفوزى همام، السكرتير العام المساعد، ويوسف منسى، مدير مركز العمليات وإدارة الأزامات.

واطمأن المحافظ على أن الأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها وجميع اللجان فتحت فى مواعيدها، كما أطمأن على التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمشروعات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة.

كما تابع المحافظ جانبا مع الترتيبات النهائية لتواصل الغرفة مع غرفة مجلس الوزراء، عن طريق" الفيديو كونفرانس"، لمتابعة عملية الاقتراع على مدار الساعة، مشددم على اليقظة والتواصل اللحظى مع الغرفة الرئيسية بمجلس الوزاراء.

يشار أن المحافظة قد أنهت استعداداتها المكثفة للاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستقبال 86 ألفا و777 ناخبا وناخبة موزعين على 19 مقرا انتخابيا تحتوى على 22 لجنة فرعية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.