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صور.. تزايد الإقبال على الاستفتاء قبل غلق اللجان بالوادى الجديد

السبت، 20 أبريل 2019 08:29 م
صور.. تزايد الإقبال على الاستفتاء قبل غلق اللجان بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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استمر تزايد إقبال المواطنين بمحافظة الوادى الجديد على لجان الاستفتاء على الدستور مع اقتراب موعد غلق اللجان الانتخابية، حيث استمر توافد الناخبين علي اللحان وسط أجواء احتفالية، وكانت المشاركة النسائية هي الأبرز على مدار اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وقام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بجولة تفقدية بعدد من اللجان الانتخابية بمركز الداخلة للوقوف على انتظام العملية التصويتية داخلها، حيث تفقد لجان قري الموهوب وغرب الموهوب والقصر وعزب القصر وبدخلو ووجه بتيسير إجراءات إدلاء المواطنين بأصواتهم وتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ووسائل مواصلات عامة لنقل المواطنين من وإلى اللجان.

 

 كما تفقد إجراءات التأمين داخل وخارج اللجان من قبل قوات الجيش والشرطة ، مشيدا خلال جولته بنسب المشاركة والإقبال من كافة فئات المجتمع وبالوعي الوطني لدى أهالي المحافطة بأهمية المشاركة.

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

تزايد الإقبال علي اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان بالوادي الجديد (1)
 

 

تزايد الإقبال علي اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان بالوادي الجديد (2)
 

 

تزايد الإقبال علي اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان بالوادي الجديد (3)
 

 

تزايد الإقبال علي اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان بالوادي الجديد (4)
 

 

تزايد الإقبال علي اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان بالوادي الجديد (5)
 

 

تزايد الإقبال علي اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان بالوادي الجديد (6)
 

 

تزايد الإقبال علي اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان بالوادي الجديد (7)
 

 

تزايد الإقبال علي اللجان الانتخابية قبل غلق اللجان بالوادي الجديد (8)
 

 


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