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صور.. انتهاء تصويت اليوم الثانى للمصريين بمسقط وسط إقبال على الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 07:24 م
صور.. انتهاء تصويت اليوم الثانى للمصريين بمسقط وسط إقبال على الاستفتاء
كتب - محمد سعد
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لليوم الثانى على التوالى انتهى منذ قليل تصويت المصريين على التعديلات الدستورية بعد توافد اعداد كبيرة من ابناء الجالية المصرية بسلطنة عمان على مقر السفارة للتصويت على الاستفتاء وسط جو عائلى عنوانه حب الوطن حاملين إعلام مصر ومصطحبين أطفالهم.
 
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وتستمر البعثات المصرية استقبال المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء، غدا الأحد 21 أبريل 2019، في (140) مقرا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، وذلك من الساعة 9.00 صباحًا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد، كما نصت الضوابط التي أقرتها الهيئة على أنه يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء، على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري، أو أصل بطاقة الرقم القومي، سواء أكانت سارية أم لا.
 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل، مشيرة إلى أن مواعيد الاستفتاء فى الخارج راعت إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج.

 

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وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

 

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

 


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