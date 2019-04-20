صور.. المصريون يتحدون إغلاق شوارع باريس ويشاركون باستفتاء تعديلات الدستور

كتب محمد رضا

شارك المصريون فى فرنسا، اليوم السبت، بكثافة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حرصوا على التوجه إلى مقر السفارة المصرية فى العاصمة الفرنسية باريس، مع بداية اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورغم مظاهرات السترات الصفراء التى تغلق شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وتعيق حركة السير، ما نتج عنه إغلاق جميع الشوارع المؤدية للسفارة المصرية بسبب المظاهرات، إلا أن المصريين فى باريس حرصوا على الوصول إلى مقر السفارة وتحدى كل العوائق فى طريقهم من أجل المشاركة فى هذا الاستحقاق الوطنى الهام.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.