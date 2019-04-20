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صور.. المصريون فى جدة يدلون بأصواتهم على التعديلات الدستورية لليوم الثانى

السبت، 20 أبريل 2019 09:54 ص
صور.. المصريون فى جدة يدلون بأصواتهم على التعديلات الدستورية لليوم الثانى المصريون فى جدة
كتب ــ محمد تهامى زكى
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حرص العديد من أبناء الجالية المصرية فى جدة السعودية، على الذهاب لمقر القنصلية المصرية فى جدة، للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية لليوم الثانى على التوالى.

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وأبدى أبناء الجالية، سعادتهم بالمشاركة فى الاستفتاء والمساهمة فى عملية التطوير والتنمية التى تمر بها البلاد ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال ما بدأه من مشروعات وإنجازات قومية.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

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