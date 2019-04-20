صور.. المصريون فى أوغندا يشاركون بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب- هاشم الفخرانى

واصلت السفارة المصرية في أوغندا استقبال أعضاء الجالية للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأكد السفير طارق سلام سفير مصر لدى أوغندا، على استعدادات السفارة الأمنية واللوجيستية لمشاركة المصريين المقيمين في أوغندا بعملية التصويت.

وفتحت اللجنة الفرعية داخل مقر السفارة بالعاصمة كمبالا، أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وسوف تستمر حتى التاسعة مساءً أيام 19، 20، 21 أبريل.



المصريون فى أوغندا

وأوضح السفير سلام أن لكل مصري مقيم فى أوغندا الحق فى الإدلاء بصوته طالما أنه يحمل الرقم القومي الخاص به، أو جواز سفر يحمل الرقم القومي ويكون سارى الصلاحية.

وأشار السفير المصري إلى قيام السفارة خلال الفترة الماضية بالتواصل المستمر مع أبناء الجالية لحثهم على أهمية المشاركة في الاستفتاء، مؤكداً أنه لمس من السادة أعضاء الجالية حرصهم الشديد على المشاركة، إدراكاً منهم بأهمية ذلك الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره خطوة هامة لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية التي تحققها مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013.



تصويت المصريون فى أوغندا

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قررت اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل، مشيرة إلى أن مواعيد الاستفتاء فى الخارج راعت إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج.



أوغندا

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.