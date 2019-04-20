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صور.. المصريون بالسودان يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

السبت، 20 أبريل 2019 12:40 م
صور.. المصريون بالسودان يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصريون فى السودان
كتب محمد رضا
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شارك المصريون فى السودان بكثافة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحرصوا على التوجه إلى مقر السفارة المصرية بالسودان، مع بداية اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن سفير مصر لدى السودان حسام عيسى صرح أمس الجمعة بأن المصريين أثبتوا أنهم على درجة عالية من الوعى والفطنة، بحرصهم الكبير على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى انطلق بالخارج اليوم الجمعة ويتواصل غدا وبعد غد

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المصريون فى السودان يشاركون باستفتاء الدستور

وقال عيسى، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إن المصريين المتواجدين بالسودان على مختلف أطيافهم حرصوا على المشاركة فى الاستفتاء، منوها بأن جميعهم أدلوا بأصواتهم بكل شفافية وفى يسر وسهولة تحت إشراف السفارة، موجها الشكر للسلطات السودانية التى قدمت كافة التسهيلات والتأمين اللازم لإتمام عملية التصويت.

وأكد عيسى أن حرص المصريين على المشاركة فى الاستفتاء نابع من حسهم الوطنى ورغبتهم فى ربط الأجيال الجديدة من الشباب، بوطنهم، حتى يتفاعلوا مع قضايا مصر ويساهموا فى رسم مستقبل بلادهم، متوقعا تزايد الإقبال خلال اليومين المقبلين.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

استفتاء الدستور فى سفارة مصر بالسودان
استفتاء الدستور فى سفارة مصر بالسودان

 

 

 


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