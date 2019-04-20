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صور.. استمرار توافد المواطنين على لجان الاستفتاء بالجيزة

السبت، 20 أبريل 2019 02:09 م
صور.. استمرار توافد المواطنين على لجان الاستفتاء بالجيزة المصريين يشاركون فى التعديلات الدستورية
كتب رامى محيى الدين
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استمرت جموع المواطنين من أهالي الجيزة في التوافد على اللجان المخصصة لهم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 في اليوم الأول المخصص للمصريين في الداخل. 
 
وكان للمتطوعين من شباب المنطقة دور كبير في مساعدة كبار السن في معرفة مقرهم الانتخابي، ووفروا كراسي أمام اللجان ليستريح عليها المسنون والمرضى والنساء. 
 
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الاستفتاء

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الاستفتاء

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الاستفتاء
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الاستفتاء

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الاستفتاء
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 

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