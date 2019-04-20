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صور.. إقبال كثيف على لجان الاستفتاء بالسويس.. ووكيل تعليم الإسماعيلية يدلى بصوته

السبت، 20 أبريل 2019 02:28 م
صور.. إقبال كثيف على لجان الاستفتاء بالسويس.. ووكيل تعليم الإسماعيلية يدلى بصوته إقبال كثيف على لجان الاستفتاء بالسويس
كتب جمال حراجى - السيد فلاح - صبرى غانم
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شارك الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بالتصويت فى لجنة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، التى تضم لجنة خاصة بالمغترببن، وسط إقبال كبير من العاملين بالتربية والتعليم.    

إقبال-المواطنين-علي-لجان-الاستفتاء-بمحافظة-السويس-(1)

وتشهد المقرات الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية فى اليوم الأول من أيام الاستفتاء المقرر له اليوم السبت ويستمر لمدة ثلاثة أيام إقبالا مميزا للتصويت على التعديلات الدستورية، وشاركت مديرية التربية والتعليم والإدارات الثمانية التابعة، فى أعمال الإستفتاء  حيث أصدر الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم، قرارا بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية الإستفتاء،  مؤكدا أن المشاركة فى هذا الواجب الوطنى تساعد فى على ترسيخ كيان الدولة المصريه والنهوض بها.

إقبال-المواطنين-علي-لجان-الاستفتاء-بمحافظة-السويس-(2)

وقال خلف إن جميع الإدارات كانت عند حسن الظن، حيث قدموا نموذجا مشرفا لتعليم الإسماعيلية مشيرا إلى أنه يتوقع استمرارالإقبال الكبير من المواطنين على المشاركة فى التصويت على الاستفتاء.

وحرص المستشار أحمد ربيع رئيس لجنة مدرسة الشهيد كمال الدين عريبة بمدينة القصاصين بالإسماعيلية على الخروج إلى مواطن قعيد يجلس على كرسى متحرك حاملا السجلات وورقة الاقتراع له للإدلاء بصوته على التعديلات الدستورية.

إقبال-المواطنين-علي-لجان-الاستفتاء-بمحافظة-السويس-(3)

كما شهدت لجان الاستفتاء على الدستور إقبالا كبير من المواطنين بمحافظة السويس للمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى تعديل بعض مواد الدستور واستحداث مواد جديدة وذلك فى عدة لجان منها مدرسة الأدبية الإعدادية المشتركة ومدرسة صلاح نسيم للتعليم الأساسى بحى عتاقة ومدرسة محمد حافظ الابتدائية بحى السويس.

إقبال-المواطنين-علي-لجان-الاستفتاء-بمحافظة-السويس-(5)

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

إقبال-المواطنين-علي-لجان-الاستفتاء-بمحافظة-السويس-(4)

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

إقبال-المواطنين-علي-لجان-الاستفتاء-بمحافظة-السويس-(6)

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

1-وكيل-وزارة-التعليم-يدلى-بصوتة
 
2--داخل-اللجنة
 
3--وكيل-الوزارة-يدلى-بصوتة
 
رئيس-لجنة-يخرج-لناخب-قعيد--(1)
 
رئيس-لجنة-يخرج-لناخب-قعيد--(2)
 
رئيس-لجنة-يخرج-لناخب-قعيد--(3)
 
رئيس-لجنة-يخرج-لناخب-قعيد--(4)
 
رئيس-لجنة-يخرج-لناخب-قعيد--(5)

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