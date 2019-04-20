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صور.. إقبال كبير من مواطنى البحيرة للمشاركة فى الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 12:32 م
صور.. إقبال كبير من مواطنى البحيرة للمشاركة فى الاستفتاء اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم
البحيرة - ناصر جودة
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شهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالبحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة النساء للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية.
 
وكثف عدد من شباب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى تواجدهم أمام اللجان رافعين الأعلام المصرية مرددين الأغانى الوطنية للتحفيز على المشاركة فى الاستفتاء.
 
ورفعت إحدى السيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة علم مصر أمام مدرسة الحديثة بدمنهور، ورددت الهتافات الوطنية من أجل تحفيز المواطنين للمشاركة فى الاستحقاق السياسى.
 
كما تحولت شوارع وميادين محافظة البحيرة إلى كرنفالات مبهجة بالتزامن مع التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
وانطلقت مسيرة حاشدة من جامعة دمنهور بقيادة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور لتجوب شوارع المدينة رفع المشاركون فيها الإعلام المصرية والللافتات المدعمة للتعديلات الدستورية، كما طافت مسيرات شعبية بالمزمار البلدى مدن ومراكز البحيرة وسط زغاريد النساء والهتافات الوطنية لتحفيز  الأهالى على المشاركة فى الاستفتاء.
 
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق الحيوية بنطاق المحافظة خلال أيام الاستفتاء، كما تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المحافظة وربطها مع غرف العمليات بالوحدات المحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.
 
مضيفا أنه تم توفير سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية، وكذلك التأكيد على توافر عناصر تفتيش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.
  
يذكر إلى أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة  تبلغ 3 مليون و 895 الف و934 ناخب وناخبة بنسبة 6.36 % من إجمالى عدد الناخبين على مستوى الجمهورية كما تبلغ عدد الدوائر الانتخابية 716 مركز وعدد اللجان العامة 18 لجنة وعدد اللجان الفرعية 908 لجنة فرعية.
 
اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (1)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (2)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (3)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (4)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (5)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (6)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (7)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (8)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (9)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (10)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (11)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (12)
 

 

اقبالا كبيرا من مواطنى البحيرة للادلاء باصواتهم (13)
 

 

 


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