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السبت، 20 أبريل 2019 02:53 م
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صور.. إقبال كبير على لجان الوافدين للمشاركة فى الاستفتاء فى أسيوط

السبت، 20 أبريل 2019 02:33 م
صور.. إقبال كبير على لجان الوافدين للمشاركة فى الاستفتاء فى أسيوط إقبال كبير على لجان الوافدين للمشاركة فى الاستفتاء
أسيوط هيثم البدرى
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شهدت لجان الوافدين بمحافظة أسيوط إقبالا وتزاحما شديدا من قبل الطلاب المغتربين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط تواجد أمنى مكثف بالتعاون بين القوات المسلحة ومديرية أمن أسيوط وغرفة عمليات المحافظة.

وبدأت لجان الاقتراع بالمحافظة فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها فى استقبال الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتى تجرى تحت إشراف قضائى كامل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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