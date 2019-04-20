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صور.. أطول طابور فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالسلام

السبت، 20 أبريل 2019 11:12 ص
صور.. أطول طابور فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالسلام الاستفتاء على الدستور
كتب أحمد حسنى
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شهدت لجان مدينة السلام، زحام شدد من المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية، فيما شكل عدد من السيدات عدد من الطوابير نظرا للزحام الكبير على اللجان.
 
وشهدت لجنة مدرسة "السيدة سمية" أطول طابور للمواطنين للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، ورفع المواطنين أعلام مصر ورددوا الهتافات على أنغام الأغانى الوطنية.
 
 وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
أطول-طابور-فى-الاستفتاء-على-الدستور-بالسلام
 
الاستفتاء-على-الدستور
 
جانب-من-مشاركة-المواطنين-فى-الاستفتاء
 

 


 
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سكندرى

الله عليك ياشعب مصر العظيم

كل مرة تفاجىء الخرفان والمغيبون بمدى حبك ووطنيتك وتثبت للعالم كله انك وطنى حر فأين قنوات الخنازير ومن على شاكلتهم من تلك المشاهد المبهرة للعالم اجمع ... حمى الله مصر وجيشها وشرطتها وشعبها الواعى الوطنى المحب لبلده وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

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