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صور.. أئمة الأوقاف بأسوان يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 05:46 م
صور.. أئمة الأوقاف بأسوان يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الأئمة
أسوان - صلاح المسن- عبد الله صلاح - ندى سليم
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تشهد لجان أسوان أجواء احتفالية بين المواطنين ورفع أعلام مصر والتقاط الصور التذكارية أمام مقرات اللجان ولافتات لتشجيع المواطنين، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 والتى تستمر على مدار 3 أيام.

كما شهدت اللجان توافر العديد من فئات العمال والموظفين ومن هذه الفئات أئمة الأوقاف وعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى والرى.

 ويبلغ عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء على مستوى محافظة أسوان 28 لجنة وتضم 230 مركزاً انتخابياً و252 لجنة فرعية، وأن إجمالى عدد من يحق له التصويت بجميع المراكز والمدن يبلغ 974 ألف و972 ناخب وناخبة.  

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

كان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

ائمة الاوقاف (1)

ائمة الاوقاف (1)

 

ائمة الاوقاف (2)
ائمة الاوقاف (2)

 

ائمة الاوقاف (3)
ائمة الاوقاف (3)

 

ائمة الاوقاف (4)
ائمة الاوقاف (4)

 

ائمة الاوقاف (5)
ائمة الاوقاف (5)

 


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