سيدات المنيل يشاركن بقوة فى الاستفتاء على التعديلات‎ الدستورية

كتب ــ مؤنس حواس

شهدت لجان 15 و16و17 بمدرسة المنيل الإعدادية بنين بمحافظة القاهرة إقبالا ملحوظا من النساء وكبار السن، حيث حرصت العديد من السيدات علي المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية رافعين الأعلام ومرددين الشعارات الوطنية.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.