سناتور ديمقراطية طامحة فى الرئاسة تدعو الكونجرس إلى مساءلة ترامب

رويترز

قالت إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ التى تنافس لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطى إنه يتعين على الكونجرس بدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله وذلك بسبب ما ورد فى تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

وكتبت وارن على تويتر تقول "فداحة هذه المخالفة تستدعى أن ينحى المسؤولون المنتخبون من الحزبين الاعتبارات السياسية جانبا وأن يقوموا بواجبهم الدستورى".

وأضافت "يعنى هذا أن على المجلس بدء إجراءات مساءلة رئيس الولايات المتحدة".

ووارن هى أول مرشحة رئيسية من بين المنافسين على نيل ترشيح الحزب الديمقراطى تدعو إلى مساءلة الرئيس بعد يوم من إعلان تقرير مولر بشأن تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ولم يثبت مولر تواطؤ فريق حملة ترامب مع موسكو ولم يوجه اتهاما للرئيس بعرقلة سير العدالة ولكن التقرير قدم تفاصيل كثيرة لمحاولات ترامب إحباط التحقيق.

وقالت وارن عضو مجلس الشيوخ من ماساتشوستس "غض الطرف عن محاولات الرئيس المتكررة لعرقلة إجراء تحقيق حول سلوكه المخالف سيلحق ضررا كبيرا ودائما بهذا البلد".

وقلل زعماء ديمقراطيون آخرون من أهمية الحديث عن مساءلة ترامب قبل 18 شهرا فقط من انتخابات الرئاسة التى تجرى عام 2020.