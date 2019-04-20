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سفير مصر فى فيينا: إقبال المصريين بالنمسا على الاستفتاء يتزايد

السبت، 20 أبريل 2019 03:32 م
سفير مصر فى فيينا: إقبال المصريين بالنمسا على الاستفتاء يتزايد السفير عمر عامر
أ ش أ
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أكد السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية أن مشاركة المصريين بالنمسا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة جاءت جيدة للغاية، مشيرا إلى أن الإقبال يتزايد، ومن المتوقع أن ترتفع المشاركة خلال العطلة الأسبوعية وبالتحديد غدا الأحد.
وقال السفير عامر- في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا، اليوم السبت- إن الأمر الطيب في الاستفتاء هو حرص عدد كبير من المصريين من مختلف الأعمار على الحضور، حتى الأطفال أيضا، الذين لايدلون بأصواتهم، ولكنهم حضروا مع أسرهم في أجواء مبهجة، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية في مقر السفارة.
وأوضح السفير عامر أن الإعداد للتصويت بدأ قبل عدة أسابيع ماضية، حيث حرصنا على التواصل مع أبناء الجالية بشكل جيد، والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بعملية التصويت، مشيرا إلى أن التواصل بين السفارة والجالية مستمر على مدار العام، بهدف التوعية، إلى جانب المشاركة في كافة المناسبات.
وأشار إلى أنه أجرى مؤخرا لقاءات مكثفة مع المصريين في الولايات النمساوية المختلفة، إلى جانب عقد اجتماعات مع أعضاء النادي المصري، وهو أقدم كيانات الجالية، بالإضافة إلى الاتحاد العام وغيره من الروابط المصرية.
ولفت إلى أنه تم تقديم العديد من التسهيلات لتشجيع أبناء الجالية المصرية على التصويت، ومنها تيسير الأوراق المطلوبة، حيث يتم الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن.
وقال السفير إنه لا تفرقة بين المصريين المقيمين وبين المصريين حاملي الجنسية النمساوية، حيث نتعامل مع الجميع على أنهم مصريون ويلقون أفضل معاملة وتيسيرات من السفارة، مشيرا إلى تركيز السفارة على التوعية بأهمية المشاركة، دون تدخل في قرار الناخب أو التأثير على صوته.
وأوضح السفير أن الجالية المصرية في النمسا دائما عند حسن الظن وتتجاوب بسرعة وبتعاون كبير مع كل ما تطرحه السفارة، والتي تركز على تعزيز المشاركة الوطنية، من أجل مستقبل أفضل لمصر.


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