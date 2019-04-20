video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 20 أبريل 2019 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم السبت 20-4-2019 والعملة الأوروبية تسجل 19.50 جنيها للبيع

السبت، 20 أبريل 2019 10:42 ص
سعر اليورو اليوم السبت 20-4-2019 والعملة الأوروبية تسجل 19.50 جنيها للبيع أسعار اليورو
كتبت هبة حسام
إضافة تعليق
استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم، السبت 20-4-2019، مسجلا ثباتا عند ختام تعاملات أول أمس، وبحسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر اليورو اليوم، 19.28 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...
 
 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 
19.27 جنيه للشراء
 19.39 جنيه للبيع 
 
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 
19.28 جنيه للشراء
19.50 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك مصر

 
19.29 جنيه للشراء
19.50 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك البركة

 
19.17 جنيه للشراء
19.47 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 
19.25 جنيه للشراء
19.48 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 
19.28 جنيه للشراء
19.50 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 
19.25 جنيه للشراء
19.48 جنيه للبيع

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 9- 4-2019

أسعار اليورو اليوم السبت 6-4-2019 فى مصر وثبات العملة الأوروبية

ارتفاع أسعار اليورو بفعل انفراجة فى أزمة إيطاليا والأنظار على المركزى الأوروبى

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

على عبد العال: دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت كرد الفعل

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

لاسارتى فى الأهلى بطل من ورق.. الخواجة بعبع أمام صغار الدورى وشاهد مشفش حاجة خارج الحدود.. أضاع هيبة أحفاد التتش بخماسية مذلة وودع دورى أبطال أفريقيا.. وتخصص فى السقوط بالمواجهات الكبرى على الصعيد المحلى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

صحوة ألمانية فى مواجهة أنشطة الإخوان السرية.. كشف تمويل "الإغاثة الإسلامية" للجماعة الإرهابية يثير الرعب فى برلين.. سياسيون: "فضيحة" لاستخدام أموال دافعى الضرائب.. ومركز أبحاث أمريكى يوصى بالرجوع للإدعاء المصرى

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

غرفة عمليات "الهجرة" تستجيب لـ 105 استفسارات من المصريين بالخارج عن التعديلات

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة