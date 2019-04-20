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سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-4-2019 والعملة السعودية تواصل الاستقرار

السبت، 20 أبريل 2019 10:31 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-4-2019 والعملة السعودية تواصل الاستقرار أسعار الريال السعودي
كتبت هبة حسام
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استقر سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصرى، اليوم، السبت 20-4-2019، حيث ثبتت العملة السعودية عند ختام تعاملات أول أمس الخميس، والذى بلغ السعر خلاله، 4.57 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع، وذلك بحسب أسعار البنك الأهلى المصرى.
 
 
فيما جاء سعر الريال السعودى، اليوم، السبت، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 
4.57 جنيه للشراء
4.59 جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 
4.57 جنيه للشراء
4.59 جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 
4.57 جنيه للشراء
4.59 جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 
4.50  جنيه للشراء
4.63  جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 
4.54 جنيه للشراء
4.59 جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 
4.55 جنيه للشراء
4.59 جنيه للبيع 
 

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 20-4-2019 والعملة السعودية تواصل الاستقرار

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