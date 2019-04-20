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سعر الدولار اليوم السبت 20-4-2019 و"الأخضر" يستقر أمام الجنيه

السبت، 20 أبريل 2019 10:24 ص
سعر الدولار اليوم السبت 20-4-2019 و"الأخضر" يستقر أمام الجنيه أسعار الدولار اليوم
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 20-4-2019، مسجلا ثباتا أمام الجنيه المصرى على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، عند ختام تعاملات أول أمس، والتى كانت العملة الأمريكية قد شهدت تراجعا بها.
 
 
ثبت سعر الدولار، مسجلا 17.15 جنيها للشراء ، و 17.25 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار، كالتالى:
 
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 
17.14 جنيه للشراء
17.24 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 
17.15 جنيه للشراء
17.25 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك مصر

 
17.15  جنيه للشراء
17.25  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 
17.15 جنيه للشراء
17.25 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 
17.15 جنيه للشراء
17.25 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 
17.14 جنيه للشراء
17.24 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 
17.14  جنيه للشراء
17.24  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك عودة

 
17.14 جنيه للشراء
17.24 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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