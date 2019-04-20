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زعيم كوريا الشمالية يرسل خطابًا للرئيس الروسى قُبيل قمتهما المرتقبة

السبت، 20 أبريل 2019 01:19 م
زعيم كوريا الشمالية يرسل خطابًا للرئيس الروسى قُبيل قمتهما المرتقبة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون
أ ش أ
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أرسل الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون خطابًا إلى نظيره الروسى فلاديمير بوتين، يتعهد فيه ببذل الجهود من أجل تعزيز العلاقات والروابط الثنائية بين البلدين، قُبيل القمة المُقرر عقدها بينهما فى وقت لاحق من هذا الشهر.
وأفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم السبت، بأن كيم سيزور روسيا آخر شهر أبريل الجاري لعقد أول محادثات من نوعها مع بوتين بعد فشل قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي وانتهائها دون التوصل إلى اتفاق، مُضيفة أن خطاب كيم يأتي ردًا على الرسالة التي بعث بها بوتين إليه في الـ12 من أبريل لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه زعيما للبلاد خلال جلسة مجلس الشعب الأعلى، التي تم فيها الإعلان عن تعديل كبير في نظام البلاد.
وأكد كيم - في خطابه - أن تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو وبيونج يانج يقع في مصلحة البلدين، موضحًا بقوله: "أرغب في التعاون معكم بشكل وثيق من أجل تطوير علاقات الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا بصورة مستمرة وبناءة، ووفقًا لما يقتضيه العصر الجديد، وفي سبيل الحفاظ على السلام والأمن في العالم".
وكان المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف أعلن، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يبحث كيم وبوتين تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضية نزع السلاح النووي، مُعربًا عن استعداد موسكو للقيام بكل شئ في سبيل تعزيز عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد ومكان انعقاد القمة حتى الآن نظرًا لدواعي أمنية. 


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كيم جونج أون

روسيا

بوتين

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