رضا عبد العال عقب الإدلاء بصوته: الزمالك هياخد الدورى والأهلى برا الحسابات

أدلى منذ قليل الكابتن رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلى الأسبق، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة.

وقال رضا عبد العال، فى تصريحات له عقب الإدلاء بصوته: مصر فوق الجميع، ويجب على الكل المشاركة من أجل مستقبل أفضل إن شاء الله .

فى سياق متصل قال عبد العال، إن نادى الزمالك "هياخد الدورى والأهلى برا الحسابات والمباراة الجاية اللى هتحكم".

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلننت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.



الكابتن رضا عبد العال عقب الإدلاء بصوته فى التعديلات الدستورية بمصر الجديدة



الكابتن رضا عبد العال عقب الإدلاء بصوته بمصر الجديدة



الكابتن رضا عبد العال عقب الإدلاء بصوته بمصر الجديدة



الكابتن رضا عبد العال عقب الادلاء بصوته بمصر الجديدة



الكابتن رضا عبد العال عقب الادلاء بصوته بمصر الجديدة



الكابتن رضا عبد العال عقب الادلاء بصوته بمصر الجديدة