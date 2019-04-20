رسميا افتتاح معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" 23 إبريل الجارى

كتب مدحت وهبة

يفتح معرض " سوبر ماركت أهلا رمضان" المتخصص فى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمشروبات، أبوابه فى 23 إبريل الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتنظيم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد العام للغرف التجارية المصرية والشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات.

وينعقد المعرض فى مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ويتم الافتتاح يوم 23 إبريل 2019 بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

وتوقيتات المعرض للجمهور، ستكون من 24 إبريل إلى 4 مايو 2019 من الحادية عشر صباحاً إلى العشرة مساءً

وعدد العارضين 125 عارضا، على مساحات 15 ألف متر، ومتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 250 ألف زائر.