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رئيس مجلس الشعب السورى: الإرهاب سيُدفَن فى أرضى سوريا والعراق

السبت، 20 أبريل 2019 02:30 م
رئيس مجلس الشعب السورى: الإرهاب سيُدفَن فى أرضى سوريا والعراق رئيس مجلس الشعب السورى حمودة يوسف
أ ش أ
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أكد رئيس مجلس الشعب السورى حمودة يوسف، اليوم السبت، أن لقاء الشعوب اليوم أصبح أكثر ضرورة لمواجهة التحديات فى أصعب مرحلة، مشددا على أن الإرهاب سيُدفَن فى أرضى سوريا والعراق.
وقال يوسف - خلال كلمته فى فعاليات "قمة بغداد" لدول الجوار، ونقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية- "إننا نمثل شعوب تحمل مفاهيم مشتركة ومستقبل السلام واحترام سيادات الشعوب ونبذ الإرهاب والتدخل والعنف وهي مفاهيم يشملها القانون الدولي ويربو إليها الإنسان حيثما كان".
وأضاف "شعبنا السوري كان يتعامل مع الاستعمار تعامل الأنفة والكرامة وقد حاول الأعداء طمس الهوية السورية بالتدمير وهدم الطرق والمستشفيات وأبشع صور الدمار، لكن الجيش والشعب السوري صمدا وقدما التضحيات على مذبح الوطن وهذا خيارنا وقدرنا ونقول إن الإرهاب سيدفن بأرضنا وأرض العراق".
وكانت فعاليات مؤتمر "قمة بغداد" لبرلمانات دول الجوار مع العراق قد انطلقت اليوم تحت شعار "العراق .. استقرار وتنمية"؛ ويهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير فرص التنمية والازدهار بين دول الجوار.


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