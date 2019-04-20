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رئيس قضايا الدولة يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور

السبت، 20 أبريل 2019 11:30 ص
رئيس قضايا الدولة يدلى بصوته فى الاستفتاء على تعديل الدستور المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
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أدلى المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجنة الفرعية داخل مدرسة الهلال التجريبية بالمعادى الجديدة.
 

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئه قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة بالإدلاء حث المواطنين علي المشاركة الإيجابية في النزول للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الديمقراطي لأداء الواجب الوطني الذي يعتبر حق من حقوق الممارسة السياسية للمواطنين وواجب تجاه وطننا العزيز مصر.

 

 


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