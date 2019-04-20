رئيس جهاز الشروق: ثلاث مدارس بالإسكان الاجتماعى ومدرية للتعليم الدولى بالمستقبل

قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارٍ تنفيذ 4 مدارس بإجمالى 166 فصلاً، وذلك فى إطار حرص جهاز المدينة على دعم العملية التعليمية وتطوير منظومة التعليم، مؤكداً أن دخول هذه المدارس للخدمة سيكون دفعة قوية للعملية التعليمية بمدينة الشروق.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المدارس، ودخولها الخدمة ابتداءً من العام الدراسى القادم، موضحاً أنه تم مراعاة التنوع فى مستويات المدارس، حيث إن المدارس الجارى تنفيذها، تضم مدرستين للتعليم الأساسي بمنطقتى الإسكان الاجتماعى، والإسكان العائلى، بجانب مدرسة للتعليم الدولى بمنطقة إسكان المستقبل، ومدرسة النيل الدولية بمركز خدمات المدينة.