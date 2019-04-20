رئيس جامعة طنطا يتابع تصويت الطلاب المغتربين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

تابع الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، بالتنسيق مع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور الرفاعي مبارك الطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية بما يمكنهم من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار اللجان الانتخابية التي خصصت لهم داخل المحافظة.

وأوضح "سبع" أن الجامعة وفرت عدد من الأتوبيسات المتجهة إلى لجان الانتخابات لتوفير خدمة نقل العاملين والطلاب وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري من خلال المشاركة في الاستفتاء.

فى ذات السياق حرص الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الادلاء بصوته بمقر لجنته بمدرسة الشهيد السيد السعيد النجار الابتدائية وكذلك مشاركة الطلاب في آداء واجبهم الوطني فى الإستفتاء التى انطلقت فعالياته صباح اليوم ، حيث شهدت الساعات الاولي من اليوم الأول للاستفتاء إقبالاً كثيفاً من الطلاب والعاملين بجامعة طنطا .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.