رئيس جامعة القاهرة: الانفتاح على تطبيقات الذكاء الاصطناعى ضرورة لكليات الإعلام

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن وسائل الإعلام أصبحت تبنى المجتمعات، وهى كذلك المسئولة عن هدمها، موضحا أن الرأى العام حاليًا ما زال يفتقد الروح النقدية فى تفنيد وقراءة ما تقدمه وسائل الإعلام، وهو ما يجعل روح القطيع التى تتحرك وراء الأخبار دون فحص وتأكد هى المسيطرة على تفكير المجتمعات فى كثير من الأحيان.



وأشار الخشت فى تصريحات له إلى أن الإعلام يمر بسيولة كبيرة جدًا فى المعلومات مع صعوبة الفلترة وتنقية الأخبار الكاذبة، فى ظل تحكم أمريكى غربى فى منصات وسائل التواصل التكنولوجية، مؤكدًا أنه آن الآوان لأن تتبنى كليات الإعلام نوعية التعليم التى تحفز الطلاب على توظيف التكنولوجيا فى قراءة الواقع قراءة صحيحة من الأحيان.