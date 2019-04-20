رئيس جامعة الأزهر يشارك بمؤتمر فى البحرين ويدلى بصوته فى الاستفتاء بمقر السفارة

كتب لؤى على

سافر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، إلى مملكة البحرين للمشاركة فى مؤتمر دولى يقام برعاية الملك حمد بن عيسى.

وأوضح بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أن رئيس جامعة الأزهر سوف يدلى بصوته على التعديلات الدستورية فى مقر السفارة المصرية بالعاصمة المنامة، وذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى المقام هناك.

ودعا المحرصاوى جموع المصريين إلى المشاركة الإيجابية فى هذا العرس التاريخى الكبير الذى يبعث برسالة إيجابية إلى الدنيا كلها، ويعكس اصطفاف جميع أطياف الشعب المصرى من أجل العبور لمصر المستقبل.

وقال إن جموع الشعب التى اصطفت اليوم منذ الصباح أمام لجان الاستفتاء فى يومه الأول تؤكد أننا ماضون بعزيمة وإصرار نحو البناء والتنمية الشاملة.

موضحا أن مصر الكنانة ستظل بخير وتقدم بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا، لافتا إلى أن المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطنى وتعد إسهامًا فى بناء الوطن.