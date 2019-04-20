رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يدلى بصوته فى الاستفتاء بمصر الجديدة

أدلى محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019، اليوم السبت، بلجنته الانتخابية فى معهد فتيات مصر الجديدة.

وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» على أنه أطمئن على سير العملية الانتخابية فى منطقة مصر الجديدة خلال معرفة أعداد الناخبين من رؤساء اللجان الانتخابية، لافتًا إلى أن لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى تردد عليها 200 ناخب حتى الساعة الحادية عشر صباحًا، من أصل 4000 ناخب من المفترض أن يدلون بأصواتهم فى تلك اللجنة.

وتابع فايق: "أتوقع زيادة عدد المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار اليومين التالين"

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.





