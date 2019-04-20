رئيس الجمعية المصرية اللبنانية يشارك فى استفتاء الدستور بـ6 أكتوبر

أدلى المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة النصر، بمدينة 6 أكتوبر.
ووجه فوزى الدعوة لكل فئات المجتمع من شباب وسيدات ورجال أعمال وعمال وفلاحين للنزول وممارسة حقهم فى إبداء الرأى أيا كان كواجب وطنى ومسئولية تجاه البلد.
وقال رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: أتمنى أن يزيد وعى الشعب وأن يكون حاضرا وبقوة فى مثل هذه الاستحقاقات والتى تمثل رسالة للعالم أن الشعب المصرى يشارك وبفاعلية ودائما مع الاستقرار والأمن والأمان.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
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