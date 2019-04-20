رئيس البريد يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية ويدعو الموظفين للمشاركة

كتبت هبة السيد

أدلى عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم السبت، بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح الدين بالتجمع الخامس.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية واجب وطنى ولابد من مشاركة الجميع فيه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار والانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية الكبري من أجل وضع مصر فى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة.

وأوضح عصام الصغير أنه قال نعم للتعديلات الدستورية ليستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسى الإنجازات التى بدأها وليجنى الشعب المصرى ثمار الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها، كما دعا رئيس البريد جميع العاملين بالبريد المصرى البالغ عددهم 50 ألف موظف للمشاركة فى الاستفتاء الدستورى للمساهمة فى رسم مستقبل مصر بتعديلات دستورية تواكب متطلبات المرحلة القادمة وتساهم فى عملية الاستقرار السياسى، مؤكداً عدم الانصياع إلى الدعوات المغرضة التى تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء والعزوف عنه لأن ذلك يعد خيانة للأمانة التى يتحملها كل مواطن تجاه بلده.