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حلل وشارك بصوتك.. "100 مليون صحة" تستقبل المواطنين أثناء الاستفتاء بالرماية

السبت، 20 أبريل 2019 06:22 م
حلل وشارك بصوتك.. "100 مليون صحة" تستقبل المواطنين أثناء الاستفتاء بالرماية الاستفتاء على الدستور
كتب أحمد عبد الهادى
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حرصت حملة 100 مليون صحة، على التواجد داخل المدارس اثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، بجانب الناخبين، بمدرسة الدكتور محمود عمر بمساكن الرماية، وذلك لحث المواطنين الناخبين على الاطمئنان على أنفسهم من مرض فيرس سى بعد الإدلاء بأصواتهم.

كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 

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