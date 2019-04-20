حالة الطقس اليوم السبت 20/4/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيناء، والوجه البحري، والقاهرة، ومناطق من شمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء؛ ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً تبقى درجات الحرارة دون المعدلات العامة بحدود 4-6 درجات مئوية.

ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم و بارداً نسبياً في عموم المناطق و مُعتدلاً في الاغوار و البحر الميت و العقبة.

ويُحتمل هُطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة، إضافة الى مرتفعات الكرك.

وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم في عموم المناطق، ويكون بارداً بشكل لافت في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.