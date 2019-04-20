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جيهان جادو أحد علماء "مصر تستطيع" تدلى بصوتها فى سفارة مصر بفرنسا

السبت، 20 أبريل 2019 05:28 م
جيهان جادو أحد علماء "مصر تستطيع" تدلى بصوتها فى سفارة مصر بفرنسا جيهان جادو أحد نابهات مصر تستطيع تدلى بصوتها بالاستفتاء بفرنسا
كتب محمود راغب
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شاركت الدكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلى بمدينة فرساى الفرنسية وأحد علماء مصر تستطيع فى "فرنسا" بالاستفتاء على التعديلات الدستورية من السفارة المصرية فى فرنسا.

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

جيهان جادو أحد نابهات مصر تستطيع تدلى بصوتها بالاستفتاء بفرنسا (1)
جيهان جادو أحد نابهات مصر تستطيع تدلى بصوتها بالاستفتاء بفرنسا 

 

جيهان جادو أحد نابهات مصر تستطيع تدلى بصوتها بالاستفتاء بفرنسا (2)
جيهان جادو أحد نابهات مصر تستطيع تدلى بصوتها بالاستفتاء بفرنسا  


 

 


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