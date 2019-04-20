جمعية رجال الأعمال تبحث مع وزير خارجية الصومال التصدير لأفريقيا

كتب هانى الحوتى

تستقبل جمعية رجال الأعمال المصريين، يوم الاثنين المقبل، الدكتور أحمد عوض عيسى وزير الخارجية الصومال، لبحث أوجه التعاون بين البلدين ودفع العلاقات الاقتصادية الإفريقية وتشجيع الاستيراد والتصدير للدول الأفريقية، بحسب على عيسى رئيس الجمعية.

وكان الدكتور أحمد عوض عيسى وزير الخارجية الصومال، قد التقى وفداً من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة شريف الجبلى، والذى أكد أن الصومال ذات أولوية لمصر لكونها دولة عربية أفريقية، مشيراً إلى أهمية توافر بيانات واضحة عن الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثمارى فى الصومال والتى من خلالها يتم تشكيل وفد مصرى من القطاعات ذات الأولوية وذلك بالتنسيق مع الخارجية المصرية.

بدوره أوضح وزير الخارجية الصومالى أن مصر تعد من أهم الدول بالنسبة للصومال نظرا للعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، معرباً عن أمله أن يكون مستقبل الاستثمار المصرى بالصومال أكبر من وضعه الراهن.

كما أوضح نائب مساعد وزير الخارجية للقرن الإفريقى، أنه سيتم خلال الفترة القادمة بحث ترتيب زيارة إلى دولة الصومال بالتنسيق مع لجنة التعاون الإفريقى بالاتحاد.