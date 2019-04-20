جامعة أسوان توفر أتوبيسات لنقل العاملين للمشاركة فى الاستفتاء.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم -صلاح المسن

قرر الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان توفير عدد من الأتوبيسات لنقل أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين فى الجامعة من مقر عملهم حتى اللجان الانتخابية المختلفة، وذلك من أجل المشاركة القوية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأوضح غلاب، أن الأتوبيسات سوف تعمل طول أيام الاستفتاء الثلاث لنقل العاملين من مقرات الجامعة المختلفة فى كل من صحارى ومجمع كلية التربية وأسوان الجديدة ومجمع الهندسة بأبو الريش ومجمع التمريض ومجمع هندسة الطاقة إلى اللجان الانتخابية. وناشد رئيس الجامعة جميع العاملين بضرورة المشاركة الايجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصر. كما شهدت لجان مدينة البصليلة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان إقبالا كثيفا من المواطنين من مختلف الأعمار للإدلاء بأصواتهم فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 والتى تستمر على مدار 3 أيام. ويبلغ عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء على مستوى محافظة أسوان 28 لجنة وتضم 230 مركزًا انتخابيًا و252 لجنة فرعية، وأن إجمالى عدد من يحق له التصويت بجميع المراكز والمدن يبلغ 974 ألفا و972 ناخبا وناخبة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.