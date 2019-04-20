جامعة أسوان توفر أتوبيسات لنقل العاملين للمشاركة فى الاستفتاء.. صور

قرر الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان توفير عدد من الأتوبيسات لنقل أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين فى الجامعة من مقر عملهم حتى اللجان الانتخابية المختلفة، وذلك من أجل المشاركة القوية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأوضح غلاب، أن الأتوبيسات سوف تعمل طول أيام الاستفتاء الثلاث لنقل العاملين من مقرات الجامعة المختلفة فى كل من صحارى ومجمع كلية التربية وأسوان الجديدة ومجمع الهندسة بأبو الريش ومجمع التمريض ومجمع هندسة الطاقة إلى اللجان الانتخابية.
وناشد رئيس الجامعة جميع العاملين بضرورة المشاركة الايجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصر.
كما شهدت لجان مدينة البصليلة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان إقبالا كثيفا من المواطنين من مختلف الأعمار للإدلاء بأصواتهم فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 والتى تستمر على مدار 3 أيام.
ويبلغ عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء على مستوى محافظة أسوان 28 لجنة وتضم 230 مركزًا انتخابيًا و252 لجنة فرعية، وأن إجمالى عدد من يحق له التصويت بجميع المراكز والمدن يبلغ 974 ألفا و972 ناخبا وناخبة.
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