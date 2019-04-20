ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، اصطفاف طوابير الناخبين داخل الخيمة المكيفة التي تم تشييدها أمام السور الملاصق للسفارة، حاملين الأعلام الوطنية، ومرددين العديد من الهتافات، من بينها (تحيا مصر).

كما حرص عدد من الناخبين على التقاط الصور التذكارية مع سفير مصر لدى الكويت طارق القوني داخل مقر اللجنة، وكذلك وسط طوابير الناخبين المصطفة داخل الخيمة أمام السفارة.

وتشهد عملية التصويت انسيابية داخل مقر السفارة، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الأجهزة المعاونة؛ حيث لا يستغرق الناخب أكثر من دقيقتين للإدلاء بصوته.

وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قد افتتح في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم (بتوقيت الكويت)، لجنة الاقتراع المخصصة لأبناء الجالية المصرية، بعد فض الشمع الأحمر من على صناديق الاقتراع، إيذانا ببدء عملية التصويت.