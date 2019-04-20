توافد المواطنين على لجان العمرانية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور

توافد عشرات المواطنين على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدارس الجيزة الثانوية الكهربائية وأحمد لطفى السيد الثانوية والشهيد أحمد محمد بشارع فيصل، وسط حضور مرتفع من المواطنين.

وأكد الحاج محمد أحد المواطنين، أنه مع التعديلات الدستورية واستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنه حقق إنجازات وإنتاج كبير خلال السنوات الماضية وأيضا هناك استقرار وأمن وأمان.

وفى السياق ذاته، كثفت قوات الشرطة والجيش من تواجدها لتأمين اللجان وتنظيم دخول المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.