تعرف على مشروع ومسابقة تحدى القراءة العربى لطلاب المدارس × 10 معلومات

كتب محمود طه حسين

يعد مشروع تحدى القراءة العربى لطلاب المدارس أكبر مشروع معرفى موجه للنشء أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ 2015، اليوم السابع يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن مشروع تحدى القراءة العربى لطلاب المدارس.

1- تحدي القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، ويأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب.

2- يشمل خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية.

3- تهدف المسابقة إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتوسيع المدارك، وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم، وتوسيع آفاق تفكيرهم.

4- شارك فى المسابقة هذا العام 9 مليون و424 ألفًا و374 طالبًا على مستوى الجمهورية، حيث تمت التصفية الأولى على مستوى المدارس والإدارات التعليمية، وكذلك التصفية الثانية على مستوى المديريات التعليمية.

5- أسفرت التصفيات عن فوز 1188 طالب وطالبة بمعدل 44 طالب وطالبة من كل مديرية، وتم عقد التصفية النهائية على مستوى الجمهورية.

6- تم تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى خلال الأسبوع الماضى.

7- تتمحور رسالة مشروع تحدى القراءة العربى حول تشجيع القراءة بشكل مستدام ومنتظم عبر نظام متكامل من المتابعة للطلبة طيلة العام الأكاديمى.

8- يمنح المشروع مبالغ مالية كبيرة للطلاب

9- تم إطلاقه عام 2015 التزام مليون طالب بقراءة 50 مليون كتاب خلال عام دراسى واحد، لكن الدورة الأولى منه شهدت مشاركة أكثر من 3 ملايين و500 ألف طالب وطالبة.

10- تضاعف العدد خلال الدورة الثانية من التحدى إلى نحو 7 ملايين ونصف طالب وطالبة من 15 دولة عربية، و11 دولة أجنبية.