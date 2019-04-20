وقال تاهيري - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "العملية المقررة لعودة بعض من مواطنينا من سوريا انتهت بنجاح".مضيفا أنه سيتم توضيح كل التفاصيل في مؤتمر صحفي خلال اليوم.

وكان أكثر من 300 من مواطني كوسوفو من الرجال والنساء والأطفال قد سافروا إلى سوريا بعد 2012، وقتل نحو 70 رجلا كانوا يحاربون إلى جانب جماعات متطرفة.

وقالت الشرطة إن نحو 150 امرأة وطفلا ،من بينهم نحو 60 طفلا ولدوا في مناطق القتال،أسروا بعد هزيمة تنظيم داعش.