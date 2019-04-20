تأمين طبى للجان الاستفتاء على الدستور بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إن المديرية تطبق خلال أيام الاستفتاء الثلاثة تأمين طبى كامل للجان الاستفتاء من خلال توفير خدماتها للمشاركين.

واوضح شوكة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، انه تم نشر سيارات اسعاف مجهزة لأى طارئ على أبواب اللجان، وأطقم من رجال الإسعاف بمعدات طبية مجهزة لنقل كبار السن والمعاقين، والتدخل السريع فى حالة الحاجة لأى إجراء طبى.

يذكر أن عدد اللجان العامة فى شمال سيناء 11 لجنة وعدد المراكز الانتخابية 49، واللجان الفرعية 61، ومن لهم حق التصويت 263 ألفا 157 شخصا.