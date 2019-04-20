بكل لغات العالم.. 40 صورة تلخص تصويت المصريين بالخارج فى استفتاء الدستور

كتب- هاشم الفخرانى

حرص أبناء الوطن فى الخارج على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان الثلاثاء الماضى، ولليوم الثانى على التوالى يلبى المصريون بالخارج النداء الذى أطلقتها اللجنة العليا للانتخابات بضرورة مشاركتهم فى الاستحاق الانتخابى ابتداء من يوم الجمعة 19 إبريل وحتى 21 الجارى.



تصويت المصرين بالخارج

ومن أقصى العالم إلى أدناه شارك المصريون فى أكثر من 124 دولة حول العالم ، بـ140 مقراً، ورغم اختلاف اللغات إلا أن ما يجمعهم هو حب الوطن وهدفهم هو الوصول به إلى بر الآمان.



تصويت المصرين فى سيدنى

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل، مشيرة إلى أن مواعيد الاستفتاء فى الخارج راعت إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج.



المصريون فى باريس

وتجرى عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.



المصريون فى باريس

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.



المصريون فى استراليا

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



تصويت المصريون بالخارج